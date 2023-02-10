«Лыжню России-2023» перенесли с 11 на 18 февраля из Воронежа в Бутурлиновку

«Лыжня России» на этот раз пройдет не в воронежском «Олимпике», а в бутурлиновском парке «Лес Победы». Фото: Юрий КОЗЛОВ

Организаторы воронежской «Лыжни России» приняли решение перенести гонки из Воронежа в Бутурлиновку. И провести их не 11-го, а 18 февраля.

- Это пришлось сделать из-за того, что в Воронеже выпало очень мало снега. В Бутурлиновке его тоже немного, но там есть специальное оборудование, позволяющее оборудовать лыжную трассу даже в таких неблагоприятных условиях. В Воронеже такой возможности нет. Так как зима выдалась малоснежной по всей нашей области, то и «Лыжню России» в Новой Усмани, Борисоглебске и Лисках пришлось отменить. Таким образом, все спортсмены и любители, желающие участвовать в гонках, приедут в Бутурлиновку, - пояснили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Лыжероллерная трасса в Бутурлиновке расположена в парке «Лес Победы» по адресу: улица Промышленная, 1.

Комиссия по допуску будет работать 16-17 февраля по адресу: Воронеж, улица Тимирязева, дом № 35 с 10.00 до 16.00. Также зарегистрироваться для участия можно будет и 18 февраля в Бутурлиновке на месте проведения гонок с 8.30 до 11.00. Напомним, что обязательно нужно получить разрешение врача на участие в этих соревнованиях.

«Лыжня России-2023» в Бутурлиновке стартует 18 февраля в 12.00.