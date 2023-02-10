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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:16

В Воронеже снесут Птичий рынок из-за строительства дороги-дублера

Магистраль, призванная разгрузить Московский проспект, пройдет как раз через место ярмарки
Ярослав ИВАНОВ

В ближайшие месяцы в Воронеже будут ликвидировать Птичий рынок, его планируют перенести на другое место. Причина передислокации – строительство дороги-дублера Московского проспекта. Напомним, магистраль пройдет по Северному району – как раз через «Птичку».

Как отметили в мэрии, сейчас ищут новое место для размещения Птичьего рынка. Со старого владельцам павильонов придется демонтировать их за свой счет, поскольку они являются частной собственностью предпринимателей.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, на строительство дублера планируют потратить около 2,5 млрд рублей. Первый этап строительства начнется в этом году.