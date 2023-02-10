В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли 2 пациента

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области продолжается рост заболевших коронавирусом. За 9 февраля в регионе выявили 259 новых случаев заражения, сообщил федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии в Воронежской области заболели ковидом 474 376 жителей.

Вчера от последствий ковида скончались два пациента. Всего летальная статистика в регионе насчитывает 8 617 случаев.

За минувшие сутки выписали с больничного 78 пациентов. Всего с начала наблюдений болезнь смогли победить 463 529 воронежцев.