Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 февраля 2023 8:05

Жительница Воронежской области перевернулась на чужой машине без страховки

Пассажир, являющийся владельцем автомобиля, получил травмы вместе с автоледи
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В ДТП в Бобровском районе 9 февраля пострадали два человека. Авария произошла около 9.30 на 2-м километре автодороги «Чесменка-Песковатка».

По предварительным данным полиции, 37-летняя автоледи на «Ладе Веста» не справилась с управлением, вылетела с дороги, после чего машина перевернулась.

В больницу с травмами попали женщина, управлявшая автомобилем, и ее 36-летний пассажир.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что данный автомобиль принадлежит пострадавшему пассажиру и у него отсутствует полис ОСАГО, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.