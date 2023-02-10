Жительница Воронежской области перевернулась на чужой машине без страховки

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В ДТП в Бобровском районе 9 февраля пострадали два человека. Авария произошла около 9.30 на 2-м километре автодороги «Чесменка-Песковатка».

По предварительным данным полиции, 37-летняя автоледи на «Ладе Веста» не справилась с управлением, вылетела с дороги, после чего машина перевернулась.

В больницу с травмами попали женщина, управлявшая автомобилем, и ее 36-летний пассажир.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что данный автомобиль принадлежит пострадавшему пассажиру и у него отсутствует полис ОСАГО, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.