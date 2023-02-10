В Воронеже прошел литературный конкурс среди школьников

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Воронеже завершился городской литературный конкурс для школьников, посвященный творчеству Григория Остера, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Валентина Катаева, Вениамина Каверина, Юрия Дружкова, Виталия Губарева.

В конкурсе «Мир любимых детских книг», организованном городским управлением образования и молодежной политики и МБУДО Центр развития творчества детей и юношества, приняли участие школьники в различных возрастных категориях.

Например, в номинации «Иллюстрация к произведениям» требовалось представить творческие работы, выполненные в любой технике (акварель, тушь, масло, цветные карандаши, мелки). При этом работы должны соответствовать тематике конкурса и быть выполнены самостоятельно.

В номинации «Театрализованное представление» необходимо было снять тематический видеоролик с применением средств выразительного чтения для успешной реализации художественного замысла автора. Учитывалась также грамотная речь и артистизм исполнителей.

Победителями стали юные знатоки детской литературы из школы № 48 Ленинского района. Они заняли 1 место в номинации «Театрализованное представление произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, Г.Б. Остера», среди участников в возрасте от 7 до 9 лет.

- Наши ребята всегда живо интересуются произведениями детских писателей. Их всегда можно взять почитать в школьной библиотеке. И как результат, не случайно они добились успеха в конкурсной экранизации, в частности рассказов Григория Остера и Дмитрия Мамина-Сибиряка, - сказал директор школы Андрей Артемов.