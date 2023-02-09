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НовостиСпорт9 февраля 2023 17:00

Воронежец Нарек Оганян стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Турнир финишировал в столице Башкортостана
Алексей СЕРГУНИН
Нарек Оганян. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Нарек Оганян. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Сегодня, 9 февраля, в Уфе завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. В весе до 72 кг победу праздновал воронежец Нарек Оганян.

- Нарек провёл пять встреч, три выиграл досрочно по техническому превосходству, в том числе у своего обидчика по финалу Арслана Зубаирова, - сообщил главный тренер сборной команды Воронежской области Олег Дроздов. - В финале также уверенно (6:0) обыграл представителя Московской области Артёма Манасова. По счёту может показаться, что выиграл соревнования легко. Но это ошибочное впечатление. На чемпионате России слабых соперников не бывает. Ждём международных соревнований!

Отметим, что для Нарека это первый чемпионский титул в карьере.