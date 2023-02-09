Капремонт в аварийных домах в Воронеже на Моисеева будет проходить в порядке очереди

Фонд капремонта (ФКР) многоквартирных домов Воронежской области прокомментировал сообщение о проверке СК на тему правомерности переноса сроков капитального ремонта домов №№44 и 63 по улице Моисеева в Воронеже.

- Очередность выполнения ремонтных работ в рамках обновленной программы капремонта была сформирована по результатам проведенного обследования технического состояния многоквартирных домов. В соответствии с программой в более ранние сроки будут ремонтироваться дома с наибольшим физическим износом. ФКР окажет всестороннее содействие любым правоохранительным и надзорным органам в изучении деталей вопроса.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский Следком проверит информацию о плохом состоянии домов по улице Моисеева.