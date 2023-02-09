В воронежском доме-интернате для престарелых и инвалидов обнаружили нарушения требований пожарной безопасности

Прокуратурой Аннинского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также многочисленные нарушения требований пожарного законодательства в Садовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

В частности, система пожарной сигнализации в здании дома-интерната находится в неисправном состоянии. Не обеспечено достаточное наличие средств индивидуальной защиты для работников и специального оборудования для подопечных интерната, неспособных самостоятельно передвигаться в случае пожара. Выявлены и другие нарушения, создающие угрозу жизни и здоровья людей.

Директору учреждения грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Его также обязали устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.