СК в Воронеже предъявил сыну экс-депутата обвинение после погони с фейерверками

Свое поведение в суде он назвал "неудачной шуткой" Фото: Ирина ШАБАНОВА

СК по региону предъявил обвинение 36-летнему бизнесмену Евгению В., устроившему погоню с полицейскими и обстрелявшему машину ДПС фейерверком. Он официально стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом рассказали в ведомстве 9 февраля.

Сыну бывшего депутата областного парламента и экс-начальника Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Ивана В. может грозить за это от 3 до 10 лет лишения свободы.

– По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, –прокомментировали в СК.

Напомним, днем ранее, Левобережный районный суд отправил Евгения В. в СИЗО до 5 апреля. Погоня с полицией произошла около 4 утра 6 февраля. 36-летний Евгений В., директор местной инвестиционной управляющей компании, пытался скрыться от полицейских на своей иномарке, обстрелял патрульные машины из пиротехники на Вогрэсовском мосту. И задержать его смогли лишь после того, как стражи порядка открыли огонь по колесам на Левом берегу в микрорайоне Сомово на улице Белорусской. Свое поведение в суде он объяснил "неудачной шуткой".

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