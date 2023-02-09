В Воронеже заведующий кафедрой вуза получил условный срок за взятки

Центральный районный суд Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрел уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в период с 2018 по 2020 год заведующий кафедрой ВГАУ имени Императора Петра I выполнял за студентов выпускные работы и выставлял положительные отзывы к ним, за что получал взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также 58-летний мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством выпускными квалификационными работами, а также участвовать в работе государственных экзаменационных комиссий высших учебных заведений на срок три года. Впрочем, у него еще есть время на подачу апелляции.