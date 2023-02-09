Воронежский Следком проверит информацию о плохом состоянии домов по улице Моисеева

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото пресс-службы СУ СК РФ по региону.

Жители домов №№ 44 и 63 по улице Моисеева в Воронеже уверяют, что на протяжении длительного времени проживают в ненадлежащих условиях. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В частности общедомовые системы водоснабжения и отопления обветшали и пришли в негодность, электропроводка находится в аварийном состоянии, кровля и фасад разрушаются. Капитальный ремонт в указанных домах перенесен на длительный срок. По поручению руководителя следственного управления по данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

Следователи СК выполняют мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, приведших к этому. В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов власти и Фонда капитального ремонта. По результатам будет принято процессуальное решение.