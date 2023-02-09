Стали известны районы Воронежской области, где чаще всего убивали в 2022 году

За 2022 год на территории Воронежской области зарегистрировано 87 убийств, в 2021-м их было 92. При этом снизилось количество таких преступлений в самой столице региона – с 35 до 29. Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

А вот в районах число убийств хоть и незначительно, но подросло – с 57 до 58. Большое их количество наблюдается в Лискинском, Семилукском, Борисоглебском районах и в Нововоронеже.

Количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть потерпевших, снизилось до 38 (-11).

За весь 2022-й были раскрыты четыре убийства и два преступления по 111-й статье, которые были совершены в регионе в прошлом. Четыре уголовных дела этой категории с обвинительными заключениями направлены в суд.