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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:00

Воронежские военнослужащие смогут без очереди покупать билеты на поезда

Услуга уже доступна на 57 крупнейших вокзалах России
Алексей СЕРГУНИН
В приоритетном порядке военных будут обслуживать, когда они отправляются к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или в отпуск.

В приоритетном порядке военных будут обслуживать, когда они отправляются к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или в отпуск.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Воронежской области военнослужащие смогут покупать билеты на поезда без очереди. Об этом информирует телеграм-канал ЮВЖД.

В приоритетном порядке военных будут обслуживать, когда они отправляются к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или в отпуск. Для оформления билета нужно в электронном терминале выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». После этого появится вызов в кассовое окно, где кассир за несколько минут оформит безденежный билет в обмен на ВПД . Эта услуга уже доступна на 57 крупнейших вокзалах России.