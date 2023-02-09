Воронежские военнослужащие смогут без очереди покупать билеты на поезда

В приоритетном порядке военных будут обслуживать, когда они отправляются к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или в отпуск. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Воронежской области военнослужащие смогут покупать билеты на поезда без очереди. Об этом информирует телеграм-канал ЮВЖД.

В приоритетном порядке военных будут обслуживать, когда они отправляются к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или в отпуск. Для оформления билета нужно в электронном терминале выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». После этого появится вызов в кассовое окно, где кассир за несколько минут оформит безденежный билет в обмен на ВПД . Эта услуга уже доступна на 57 крупнейших вокзалах России.