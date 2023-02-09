В Воронеже ищут 25-летнего парня c наколкой в виде часов

Фото со страницы первого казачьего спасательного центра «Регион 36» в VK.

В Воронежской области объявили поиски 25-летнего Евгения Федюнькина. Об этом информирует первый казачий спасательный центр «Регион 36».

О местонахождении мужчины неизвестно с 19 сентября 2022 года. Евгений жил один в Воронеже на улице Федора Тютчева. У пропавшего худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Его рост 175 сантиметров. На руке есть татуировка в виде часов. Информации, во что был одет Евгений в день исчезновения, нет.

Всех, кто обладает какими-либо данными о местонахождении Евгения Федюнькина, просят обращаться по телефонам: 8(920)404-60-00 или 112.