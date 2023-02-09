Бензин АИ-98 и дизтопливо подешевели в Воронежской области

Цена дизельного топлива понизилась на 22 копейки – до 54,6 рубля за литр. Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю с 30 января по 5 февраля в Воронежской области снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Воронежстат.

Средняя стоимость бензина марки АИ-98 упала на 10 копеек и составила 60,68 рубля за литр. Цена дизельного топлива понизилась на 22 копейки – до 54,6 рубля за литр.

Тем временем стоимость бензина других марок не изменилась. Средняя Цена АИ-92, как и раньше, составила 47,89 рубля за литр, а бензина марки АИ-95 – 52,26 рубля за литр. Цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95 в Воронежской области не меняются с декабря 2022 года.