51-летний воронежец за счет «липовой» инвалидности получил более 470 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области выявили незаконные действия 51-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили, что злоумышленник предоставил в уполномоченный орган справку, содержащую недостоверные сведения о наличии у него заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности. На основании предоставленных сведений ему произвели перерасчет пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Согласно результатам проведенной экспертизы выяснилось, что у мужчины отсутствуют заболевания, позволяющие признать его инвалидом.

С 2015-го по 2019 год ему удалось незаконно получить более 470 тысяч рублей. В соответствии с частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.