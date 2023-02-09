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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 12:26

51-летний воронежец за счет «липовой» инвалидности получил более 470 тысяч рублей

Теперь ему грозит тюремный срок
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области выявили незаконные действия 51-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили, что злоумышленник предоставил в уполномоченный орган справку, содержащую недостоверные сведения о наличии у него заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности. На основании предоставленных сведений ему произвели перерасчет пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Согласно результатам проведенной экспертизы выяснилось, что у мужчины отсутствуют заболевания, позволяющие признать его инвалидом.

С 2015-го по 2019 год ему удалось незаконно получить более 470 тысяч рублей. В соответствии с частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.