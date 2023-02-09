В Воронежской области 140 будущих мам отдохнут в лечебных санаториях

В нашем регионе будет продолжена работа по поддержке местных жительниц, которые скоро станут мамами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Традиционно будет оплачен 14-дневный отдых тем будущим роженицам, у которых есть медицинские показания к сохранению беременности. Уже объявлены первые в этом году торги на приобретение 140 путевок в местные санатории с лечением, проживанием и питанием. Подробности можно узнать у врача по месту регистрации беременности.