Дмитрий Маслов продолжит руководить Новоусманским районом Воронежской области до 2028 года

Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Маслова. Фото со страницы администрации Новоусманского района в VK.

Сегодня, 9 февраля, на очередной сессии Совет народных депутатов Новоусманского района единогласно поддержал кандидатуру действующего главы на новый пятилетний срок полномочий.

Дмитрий Маслов родился в Воронеже 1 апреля 1980 года. Окончив ВГУ по специальности «Прикладная математика» и «Юриспруденция», проходил службу в Управлении ФСБ России по Воронежской области. Работал в контрольном управлении администрации Воронежа, управлении экспертной и контрольной работы правительства региона, а также в департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области в должности заместителя руководителя департамента. Возглавил Новоусманский район в качестве исполняющего обязанности в декабре 2017 года. Впервые избран главой района 9 февраля 2018 года.