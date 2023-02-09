Мошенники развели на 1,8 миллиона решившего заработать на бронировании гостиничных номеров воронежца

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

26-летний воронежец, решивший сменить сферу деятельности и заработать по-крупному, стал очередной жертвой мошенников. Мужчина, работающий кассиром в супермаркете, рассказал полицейским, что получил СМС с предложением заработка и вступил с «работодателем» в переписку в мессенджере.

- Собеседник сообщил, что требуются сотрудники для работы на онлайн платформе, предоставляющей услуги бронирования. При этом пояснил, что основное взаимодействие происходит с известной туристической фирмой, - рассказали в ГУ МВД по области.

Потерпевший зарегистрировался на сайте, получив пароли для входа, прошел дистанционное обучение. Работа заключалась в необходимости нажимать кнопку «бронирование» на представленных отелях и гостиницах, а после их же оценивать.

На новом уровне сотруднику предлагалось при бронировании вносить депозит, то есть переводить денежные средства на указанные «службой поддержки» карты. Через некоторое время потраченные средства должны были ему вернуться с 10% увеличением. Таким образом надо было «забронировать» 35 номеров, при этом сумма брони постепенно возрастала, достигнув 280 000 рублей.

- Поскольку собственных средств у воронежца уже не хватало, он взял несколько кредитов в различных банках для пополнения «собственного счета», - сообщили в полиции.

Когда задача бронирования 35 номеров была выполнена, система «дала сбой» и от воронежца потребовали еще раз заплатить. Прежде чем понять, что общается с мошенниками, мужчина перевел дополнительно денежные средства. Затем мошенники перестали выходит на связь. Таким образом воронежец лишился 1,8 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.