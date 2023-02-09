Воронежцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

Многофункциональный центр «Мои документы» заключил соглашение о сотрудничестве с отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Воронежской области в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Консультации в дистанционном режиме проводятся каждый понедельник с 14 до 16 часов по предварительной записи.

Обратиться к специалистам можно по вопросам, относящимся к компетенции Фонда. В их числе - пособия и выплаты семьям с детьми, сертификат на материнский капитал и распоряжение им, порядок установления и доставки пенсий, сертификат на приобретение технических средств реабилитации, социальное страхование и обеспечение, получение СНИЛС.