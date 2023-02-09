В Воронеже и в четырех райцентрах области 11 февраля пройдут гонки «Лыжни России»

11 февраля попробовать свои силы в лыжной гонке сможет каждый воронежец и гость нашего города. Фото: Юрий КОЗЛОВ

11 февраля в Воронеже, как и по всей стране, пройдет гонка «Лыжня России – 2023». По традиции она состоится в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150). Участвовать в гонке могут не только жители Воронежской области, но и гости из других регионов. Обязательным условием допуска к соревнованиям является разрешение от врача.

Зарегистрироваться для участия можно будет 11 февраля с 8.30 до 11.00 в спорткомплексе «Олимпик». Вопросы по гонке можно задать по телефонам: 8 (473) 300-43-16, 8 (473) 253-87-18, 8 910-340-67-15.

Церемония открытия «Лыжни России» в Воронеже состоится в 11.45. Стартовать гонки будут в 12:00. Соревноваться лыжники будут на двух дистанциях: 5 км (для тех, кто моложе 2005 г.р.) и 10 км (для всех остальных).

Свои гонки «Лыжни России» пройдут также в четырех райцентрах: Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках и Новой Усмани.

Напомним, также 11 февраля большой спортивный праздник – День зимних видов спорта – пройдет в Центральном парке Воронежа.