В прошлом году в Воронежской области забраковали 144 партии плодоовощной продукции

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году в рамках контроля качества и безопасности сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по решению судов сняли с реализации 144 партий плодоовощной продукции общим весом 4506,7 килограмма. На нее не было соответствующей документации. На нарушителей за год наложили 15 штрафов с конфискацией на общую сумму 75000 рублей.

В управлении рассказали, что лабораторно проверяли качество продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим, паразитологическим, физико-химическим показателям, а также на наличие ГМО. Всего было отобрано 4932 пробы, из них 4813 отечественного производства и 119 проб образцов импортного производства.

По результатам проведенных лабораторных исследований не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям лишь проба продукции отечественного производства.