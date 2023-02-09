Воронежцы ответили на вопрос, сколько денег нужно для финансовой независимости

В среднем по стране этот показатель составляет 4,3 млн рублей. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, жители Воронежа назвали сумму в 2,63 млн рублей.

Фундаментом финансовой независимости большинство воронежцев назвали достойную зарплату — с этим согласились 79% респондентов (75% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 71,7 тыс. рублей. Двумя годами ранее воронежцы ориентировались на 55,5 тыс. рублей ежемесячного дохода.

Для 37% респондентов из Воронежа непременным условием материального благополучия является наличие накоплений. В 2021 году этот показатель составлял 31%. Ещё 38% важным пунктом считают наличие недвижимости для сдачи в аренду, 18% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.

Портрет финансово независимого воронежца респонденты описали так: полностью обеспечивает себя материально (58 против 62% в 2021 году), живёт в собственном жилье (49 против 45%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (42 против 48%), путешествует (12 против 42%), помогает родным (45 против 23%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (17 против 19%).

65% жителей Воронежа считают себя материально свободными. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 35 лет.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением Сбербанка:

«Жители Воронежа поменяли подход к финансовой независимости. Мы видим, что на 6 п.п. выросла значимость накоплений, а их необходимый размер — почти вдвое — до 5 млн рублей. Это достаточно амбициозная цель по сбережениям, и, чтобы достичь её, нужно откладывать регулярно и контролировать импульсивные траты. Поддерживать финансовую дисциплину помогает, например, накопительное страхование жизни (НСЖ)».

Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.