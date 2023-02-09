Сбербанк в Черноземье в 2022 году нарастил корпоративный кредитный портфель на 19 процентов

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Об этом стало известно в рамках круглого стола «Итоги года: региональная экономика – опыт преодоления» в Воронежском Доме журналистов, в котором приняли участие представители всех сегментов бизнеса, а также представители отраслевых департаментов правительства Воронежской области.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«В прошлом году банк активно помогал бизнесу адаптироваться к новым реалиям. Мы традиционно лидировали по господдержке – более 4 тысяч корпоративных клиентов успешно оформили кредиты в рамках таких механизмов. Более половины нашего кредитного портфеля сегодня приходится на льготное финансирование. В прошлом году практически все сегменты бизнеса столкнулись с рядом вызовов. Приходилось решать проблемы разрыва взаимоотношений с западными партнерами, перехода на собственное технологическое программное обеспечение и облачные технологии, а также налаживания логистических цепочек».

По итогам 2022 года банк Центрально-Черноземный банк оказал поддержку предприятиям Черноземья в рамках льготных программ кредитования на общую сумму 105,5 млрд рублей, из которых 80 процентов пришлось на программу Министерства сельского хозяйства РФ 1528.

Сегодня клиентами Центрально-Черноземного банка Сбербанка являются около 175 тысяч юридических лиц. Традиционно основными направлениями остается поддержка агропромышленных предприятий, на которую приходится около 60 процентов, и строительство – чуть более 10 процентов портфеля.