Гололед отправил на больничную койку 83 жителя Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За неделю со 2 по 8 февраля в травматологические отделения Воронежской области с различными увечьями обратились 3 267 человек, из них 2 265 – в Воронеже.

По-прежнему тяжелым испытанием для пешеходов остаются скользкие дороги. Из-за гололеда пострадали 750 жителей региона, большинству пациентов помогли амбулаторно. 83 пациентам потребовалась госпитализация.

В этот период также врачи диагностировали три обморожения и 8 случаев переохлаждения. Троих пациентов положили в больницу.