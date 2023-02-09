В Воронеже грабители отобрали у прохожего мобильник

Похищенный мобильный телефон злоумышленники сдали в ломбард. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 8 февраля, в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу обратился 19-летний местный житель, который сообщил о совершенном на него разбойном нападении. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции установили, что в ночное время потерпевший возвращался домой по улице Депутатской. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных и, приставив к шее предмет, похожий на нож, потребовали отдать им мобильный телефон. Получив устройство, злоумышленники скрылись. Причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности нападавших. Ими оказались ранее судимый за совершение имущественного преступления 27–летний воронежец и его 29-летний приятель. Полицейские задержали одного из подозреваемых на территории Ленинского района, а второго соучастника преступления по месту жительства.

На допросе задержанные воспользовались правом не свидетельствовать против себя. Выяснилось, что похищенный мобильный телефон злоумышленники сдали в ломбард. Во время обыска сотрудники полиции изъяли у одного из фигурантов залоговый билет. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» злоумышленникам, которых поместили в изолятор временного содержания, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.