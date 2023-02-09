В Воронежской области «Лада Калина» вылетела в кювет: погиб один человек

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 9 февраля, в Калачеевском районе примерно в 1:00 на 19 километре автодороги «Калач-Новая Криуша-Скрипникова» 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с управлением, съехал на правую обочину, откуда вылетел в придорожный кювет, перевернувшись. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажиры, 37-летний мужчина и 31-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.