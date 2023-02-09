В Воронеже дорожную разметку нанесет фирма из Татарстана за 182 млн рублей

Разметку начнут наносить в конце апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городской дирекции дорожного хозяйства подвели итоги аукциона на право наносить горизонтальную разметку на улицах Воронежа. Единственным участником аукциона стала фирма ООО «СтиМ-Казань», зарегистрированная в столице Татарстана. Ей в итоге и достался контракт на сумму 182 миллиона 298 тысяч рублей.

Победителю торгов теперь предстоит обновить разметку на 180 воронежских улицах, а еще на 62-х нанести линии «зебр» возле социальных объектов – всего по 243 адресам. Работы будут проводить в четыре этапа. Первый из них должен пройти с 20 по 30 апреля, а последний – с 1 по 15 июля.

Напомним, в 2022 году победителем аналогичных торгов признали зарегистрированное в Московской области ООО «Дорпроект и партнеры». Тогда в аукционе также участвовала только эта компания. А работы по 239 адресам стоили 114,6 млн рублей.