На Остужевском кольце в Воронеже начали подготовку к установке свай будущего виадука

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже на Остужевской развязке рабочие приступили к очередному этапу строительства будущего виадука. В рамках подготовки к бурению скважин для свай проводится переустройство расположенных в этом районе многочисленных инженерных сетей.

Напомним, в прошлом году в рамках реализации масштабного проекта Остужевской развязки через железнодорожные пути построили новый путепровод. Осенью по нему открыли движение, а существующий мост сейчас готовят к реконструкции. На нем установлены буронабивные сваи, монтируются опоры и ригели в качестве основания для пролетных строений. Проект предусматривает два сооружения, разводящих встречные потоки машин.

Строительство развязки походит в три этапа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и при софинансировании из областного бюджета.

Напомним, в настоящее время на перекрестке улиц Минская и Остужева временно организовано движение по типу турбокольцевого, тем временем внутри кольца идут строительные работы. Традиционную, но недолговечную в условиях зимы разметку на кольце заменили альтернативным вариантом. В дорожное покрытие вмонтировали специальные катафоты, которые благодаря своим световозвращающим свойствам хорошо заметны и в темное время суток.

Завершающим этапом строительства развязки в дальнейшем станет реконструкция участка от путепровода по улице Остужева до Северного моста – так же с увеличением его пропускной способности, добавили в пресс-службе мэрии.