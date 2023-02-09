В Воронежской области резко увеличилось число суточных заболеваний коронавирусом

Число попавших в больницы по сравнению с заразившимися пока относительно невелико, но врачам расслабляться нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро четверга, 9 февраля, коронавирусом заболели еще 237 жителей Воронежской области, 19 из них были госпитализированы. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с этой заразой.

Для сравнения: на утро 8 февраля подхватили коронавирус 219 наших земляков. Тенденция к нарастанию случаев этой болезни, к сожалению, продолжается. Всего за время пандемии ковидный диагноз поставили 474 117 жителям Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер. Напомним, об одной смерти сообщали трое суток назад – утром 6 февраля. Всего в Воронежской области эта болезнь свела в могилу 8 615 человек.

Выздоровели еще 118 наших земляков. Это гораздо меньше, чем на утро 8 февраля, тогда от коронавируса избавился 151 человек. Всего же за время пандемии закрыли ковидный больничный 463 451 житель Воронежской области.