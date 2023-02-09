В воронежском Центральном парке 11 февраля пройдет день зимних видов спорта

11 февраля в Центральном парке скучать не придется. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В субботу, 11 февраля, в воронежском Центральном парке пройдет День зимних видов спорта. Об его обширной программе рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Все посетители парка могут поучаствовать в мастер-классах по хоккею, футболу, спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе, посмотреть на показательные выступления юных фигуристов. Для любителей стрельбы будет работать электронный тир, они также смогут ознакомиться с макетами современного оружия.

Также в программе спортивного праздника эстафеты, фитнесс-зарядка, занятия дыхательной гимнастикой. Все желающие могут сдать нормативы комплекса ГТО.

Впервые в таком празднике будут участвовать представители федерации ездового спорта вместе со своими питомцами. А всем, кто придет в парк, можно будет полюбоваться на одни из самых красивых пород собак – хаски и маламутов.

Спортивный праздник начнется в 13.00.