Два человека пострадали в аварии на воронежской трассе

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

8 февраля около 19 часов в Грибановском районе на автодороге «Курск-Борисоглебск» столкнулись «Hover Derways» и грузовик «Scania» с полуприцепом. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился 55-летний житель Саратовской области. Мужчина не учел дистанцию до движущегося впереди большегруза и допустил столкновение с ним. В результате аварии пострадал сам водитель и его 71-летний пассажир, также житель Саратовского региона. Обоих доставили в больницу.

67-летний водитель грузовика, житель Ростовской области, травм не получил. По факту аварии в полиции проводят проверку.

По данным ГУ МВД по области, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 116 ДТП, из них в Воронеже – 91. В шести авариях пострадали 7 человек.