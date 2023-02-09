В воронежском райцентре на пожаре пострадал человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Около 02.26 8 февраля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице К.Маркса в Новохоперске Воронежской области. В трехвартирном жилом доме загорелось одно из помещений, огонь распространился с вспыхнувшего дивана.

Спасатели вынесли из квартиры пострадавшего, его доставили в больницу. На ликвидации работали 8 сотрудников из двух пожарных частей района и две машины. Пожар ликвидирован в 2.34. Причины ЧП выясняют эксперты.

В ГУ МЧС напоминают, что если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.