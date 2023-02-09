Год преодоления для экономики региона

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В областном Доме журналистов прошел круглый стол на тему «Итоги года: региональная экономика – опыт преодоления». Участники мероприятия рассказали об испытаниях и успехах в период санкций.

Так, одной из первых возникших сложностей для крупных промышленных предприятий стал поиск новых поставщиков комплектующих и запчастей для импортного оборудования, а так же закупка сырья для производства и решение нестандартных логистических задач. Многим компаниям удалось решить проблемы с оборудованием комплектующими китайского производства или российскими аналогами. Нашлись и новые поставщики сырья.

Сергей Хлызов, заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области, заметил, что новой задачей для экономики региона стало введение частичной мобилизации. Тогда на крупных предприятиях региона была разработана система бронирования для сохранения кадрового потенциала предприятий.

В аграрном секторе прошлой весной также пришлось решать вопросы покупки комплектующих и запчастей для сельскохозяйственной техники. Остро стоял вопрос финансирования посевной. По словам Ивана Подгорнова, директора Воронежского областного центра информационного обеспечения АПК, посевная кампания – 2022 успешно состоялась только благодаря продуктивному диалогу власти с кредитными организациями, когда аграриям удалось получить средства по невысокой ставке и на приемлемых для них условиях. А система субсидирования и дополнительные меры поддержки как крупных агрохолдингов, так и небольших фермерских хозяйств помогли им пережить непростой период.

Все присутствующие согласились, что 2022 год был годом преодоления для региональной экономики. Но так или иначе основные проблемы были решены. А многие предприятия вышли даже в плюс по итогам прошлого года и увидели для себя новые точки роста.