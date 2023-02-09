В 2023 году уточнят границы территорий и капитальных строений в пригороде Воронежа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» за счет федеральных средств с привлечением местного бюджета проводятся комплексные кадастровые работы. Они позволяют одновременно решить решать ряд задач: выявить и устранить случаи пересечения границ, и в определенных случаях «самозахвата» земель, а также исправить реестровые ошибки и снизить вероятность возникновения новых ошибок, так как уточняются границы группы земельных участков и объектов капитального строительства.

Для организации и проведения комплексных кадастровых работ на территории Воронежской области при Управлении Росреестра по Воронежской области создана рабочая группа. В ее состав вошли представители Департамента имущественных и земельных отношений области, Департамента архитектуры и градостроительства, ОГБУ ВО «Управление природных ресурсов», филиала ППК «Роскадастр»по Воронежской области (ранее филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области) и сотрудники воронежского управления.

Рабочая группа отобрала и утвердила 71 кадастровый квартал, в границах которого, в 2023 году будут проведены работы. Предстоит уточнить границы в отношении 7 692 земельных участков и 5 160 объектов капитального строительства на территории Верхнехавского, Нижнедевицкоого, Каширскоого, Лискинского, Новоусманского, Рамонского, Хохольского, Семилукского районов, входящих в состав Воронежской агломерации.