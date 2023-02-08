В Воронежской области дети-сироты получат квартиры в новостройке

Фото - правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В городе Павловск Воронежской области сдали в эксплуатацию новую многоэтажку в микрорайоне Южный. Квартиры в ней получат дети-сироты. Всего выделено жилье для 31 человека. Новоселы в ближайшее время подпишут договоры найма жилых помещений и осмотрят помещения. Об этом рассказали в облправительстве 8 февраля.

Квартиры уже полностью готовы для проживания. В них проведена чистовая отделка, установлена сантехника. А перед самим домом завершено благоустройство прилегающей территории.

Также в Павловске собственное жилье получат 4 человека, имеющие статус сироты, в новых одноэтажных домах по улице Готвальда. Особенность такого жилья – коттеджный тип застройки в центре города.