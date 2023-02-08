Воронежская область удвоит объемы помощи подшефным районам ЛНР в 2023 году

Фото - правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Воронежская область увеличит в два раза поддержку подефшным районам Луганской народной республики в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

С недельным визитом в ЛНР побывала делегация от нашего региона. В облправительстве подчеркнули, что поддержка оказывается без ущерба интересам воронежцев. Что касается причин, по которым субъект оказывает помощь новым территориям России, губернатор пояснил:

- Это наши братья. И мы хотим, чтобы наши братья, которые живут рядом с нами, жили ровно так, как живем мы.

Напомним, подшефными Воронежской области являются Новопсковский, Меловской и Марковский районы Луганской Народной Республики. За короткое время там было отремонтировано и восстановлено 20 объектов ЖКХ, 7 домов культуры, активно велся ремонт школ и детсадов. Воронежские строители помогли восстановить два отрезка пути дороги Сватово-Новопсков-Меловое.

Сельхозпредприятиям доставили 20 единиц техники и 2 тысячи тонн аммиачной селитры, а также организовали сбыт почти 6,5 тысяч тонн подсолнечника и 3,5 тысяч тонн пшеницы.

Силами специалистов из Воронежской области восстановили инфраструктуру больницы и амбулатории в Марковском районе, а также многопрофильной больницы в Новопсковском районе. Качественные услуги в области медицины стали получать свыше 9 тысяч человек. Жителям ЛНР поставляли трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, а также подгузники для взрослых и детей, пеленки, специальные матрацы, подушки и т. д.