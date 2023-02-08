Выпавшую из окна воронежской школы девочку выписали из больницы

В облздраве рассказали о состоянии ученицы школы № 3, которая выпала из окна. Медики констатировали: оно близко к удовлетворительному. По желанию родителей девочку выписали из больницы.

Напомним, ЧП произошло 31 января школы № 3, которая находится на Левом берегу в переулке Гвардейский. Девочка упала из окна со второго этажа

По данному факту сотрудники прокуратуры и СК начали проверки.

Школьница получила травмы и поступила в травматологическое отделение детской областной больницы.

Ранее в мэрии сообщили, что в Воронеже планируют создать центр психолого-педагогической помощи детям. Тем более, что подобный опыт в городе есть. Мобильная антикризисная бригада психологов уже полтора года работает на базе учреждения допобразования на Ленинском проспекте, 201.