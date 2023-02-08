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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:47

В Воронеже на 7 часов перекроют движение на участке Московского проспекта

Там будут ремонтировать дорожное покрытие.
Евгения ФРОЛОВА
Карта участка

Карта участка

Фото: Предоставлено "КП"

Завтра, 9 февраля, в течение 7 часов будет закрыт для движения транспорта в квартале «Дубрава» Коминтерновского района. Об этом рассказали в мэрии Воронежа.

Нельзя будет проехать на автомобиле между домами № 102 и № 102В по Московскому проспекту с 10:00 до 17:00. Неудобства связаны с ремонтом дороги у социально-значимого учреждения.

Для того, чтобы водители могли сориентироваться и заранее найти пути обхода в горадминистрации предоставили карту аварийного участка.