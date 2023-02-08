Житель Воронежской области снял квартиру в Москве и сдавал ее посуточно

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Калачеевский районный суд частично удовлетворил требования собственника квартиры в Москве к жителю Калачеевского села Заброды, который снял у него жилье в столице и сделал из него гостиницу. Сельчанин должен будет возместить ущерб в размере миллиона рублей. Об этом сообщили в суде 7 февраля.

Оказалось, что в ноябре 2021 года житель Воронежской области заключил с москвичом договор найма квартиры на год. За это ежемесячно он должен был платить по 47 тысяч рублей. Вместе с тем он превратил квартиру в гостиницу с краткосрочным проживанием от 1 до 10 дней стоимостью 3 тысячи рублей. Клиентов искал через объявления в интернете.

В один прекрасный день собственник приехал осмотреть жилье и понял, что его превратили в гостиницу, а имуществу причинен ущерб. На его требование прекратить подобную деятельность квартиросъемщик ответил, что жильцы (на тот момент женщины), это его гости, которые приехали к нему на пару дней. Владелец договор найма расторг досрочно – в начале августа 2022 года. И подал гражданский иск в суд.

Тот принял решение взыскать с ответчика в пользу истца недоплату по договору найма жилого помещения в размере 57 тысяч рублей, а также задолженность по оплате ЖКУ в размере чуть более 6 тысяч рублей, материальный ущерб в размере 981 тысяч рублей и 26,5 тысячи рублей судебных расходов. При этом в возмещении морального вреда отказал.