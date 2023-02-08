Декана воронежского вуза силовики заподозрили в получении 890 тысяч рублей от студентов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве (ст. 290 УК РФ), фигурантом которого стала декан одного из вузов Воронежа. Женщину подозревают в помощи студентам за деньги получать положительные оценки. Об этом рассказали в СУ СК по региону 8 февраля.

39-летней преподавательнице вменяют 10 эпизодов. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по области.

По предварительным данным, с июня 2020 года по апрель 2022 года подозреваемая лично и через посредников получила от десяти студентов от 12 до 158 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила свыше 890 тысяч рублей. За это учащиеся получали положительные оценки по зачетам и экзаменам, а за сдачу «хвостов» без фактической проверки. Сейчас правоохранители продолжают расследование дела.