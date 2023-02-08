Спортсменка из Воронежа выиграла Кубок России по тяжелой атлетике

Воронежская спортсменка Светлана Ершова стала обладательницей Кубка России по тяжелой атлетике. Об этом 8 февраля сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев. Девушка обошла 15 соперниц.

В Центре спортивной подготовки сборных команд региона добавили, что по решению тренера Светлана выступила в неолимпийском весе до 55 кг. В первый день соревнований она заняла первое место с результатом 184 кг в сумме двоеборья (рывок 83 кг, толчок 101 кг).

- Выступила, выиграла, но сорвала по одному подходу в рывке и в толчке, не добрала в каждом движении по три килограмма, - рассказал Игорь Чернышов, личный тренер спортсменки и главный тренер сборной команды Воронежской области. - Оценка – на «четвёрочку». Были объективные обстоятельства, на соревнования вышла не в лучшей физической кондиции, но проявила волевые качества. Это важно для нас.

Чемпионат в Грозном продлится до 13 февраля, но двукратная чемпионка Европы и победительница чемпионатов страны Светлана Ершова завершила выступление. Теперь она будет готовиться к серии международных турниров и к главному старту сезона – чемпионату СНГ, который планируется в августе.