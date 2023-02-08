Свыше 86 млн рублей потратят на ремонт школы в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Чигоракской СОШ Борисоглебскского городского округа проведут капитальный ремонт. На эти цели из бюджета Воронежской области выделят до 86,2 млн рублей. Об этом сегодня, 8 февраля, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как следует из контракта, подрядчику нужно будет провести общестроительные и электромонтажные работы. Обновить коммуникации: водоснабжение, канализацию, а также вентиляцию и трубопровод. Все работы нужно завершить до 20 августа 2023 года, чтобы ученики пришли уже в обновленное здание.

Заявки на участие в аукционе от компаний будут приниматься до 27 февраля. Победителя торгов определят 2 марта.