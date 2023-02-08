У жителя Воронежской области дома нашли килограмм конопли

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Полицейским была передана оперативная информация, что житель села Новоалександровка Панинского района хранит у себя дома запрещенные вещества. Они наведались к 51-летнему мужчине. Сведения подтвердились.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли из надворной постройки части сухих растений. Проведенное исследование показало, что вещество является наркосодержащим растением рода конопля. Всего у сельчанина нашли 993 грамма вещества.

Мужчина признался, что он вырастил и собрал коноплю на заброшенных участках за селом в целях личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.