Воронежские бадминтонисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

На пьедестал поднимались четверо воронежских бадминтонистов. Фото: cspsk-vrn.ru

Бадминтонисты из Воронежской области собрали богатый медальный урожай на проходивших в Саратове всероссийских соревнованиях по бадминтону «Хрустальный волан». Этот турнир – этап национальной рейтинговой серии Гран-при. В соревнованиях участвовали больше 250 сильнейших спортсменов из 22 регионов России в возрастных категориях до 13, 15, 17, 19 лет.

Воронежские спортсмены выступили во всех возрастах. Дважды они победили.

Золото на счету Захара Келя (пары до 17 лет) и Родиона Келя (пары до 13 лет).

Второе место заняли Иван Апостолюк (пары до 19 лет) и Захар Кель (смешанные пары).

Бронзовые медали завоевали Дарья Максимова (смешанные пары до 17 лет). А Захар Кель стал третьим в одиночном разряде. Таким образом, на счету Захара на этих соревнованиях полный набор медалей – золото, серебро и бронза.

В возрастной категории до 15 лет воронежским спортсменам не удалось занять призовые места.

- Выступление достойное, - подвела итоги соревнований старший тренер сборной команды Воронежской области по бадминтону Ирина Шамаева. - Очень жаль, что Захар Кель «не дожал» в смешанном разряде, игра из трех партий была очко в очко. Иван Апостолюк – тоже сложная игра в финале. Это наши «звездочки», сборная страны. Как и Дарья Максимова. Ей только в этом году доверили место в национальной сборной. Юный Родион Кель только стремится попасть в этот список, но, судя по его игре, у него все впереди.