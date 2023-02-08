В Воронеже пьяный мигрант угнал дорогой джип и заглох через несколько минут, потому что закончилось топливо

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Беспечный 18-летний воронежец бросил дорогой джип у бара с заведенным двигателем, а когда через несколько минут вернулся - машины у клуба не оказалось.

Инцидент произошел 7 февраля. Молодой человек заехал к друзьям в ночное заведение на улице Хользунова около 0.50. А когда вернулся его «Ленд Ровера» и след простыл.

Сотрудники ГИБДД установили местонахождение автомобиля менее чем через час. Внедорожник обнаружили на Московском проспекте недалеко от популярного спортивно-оздоровительного комплекса. А внутри иномарки оказался «подарок» - на водительском сиденье находился пьяный мужчина.

В отделе полиции выяснили, что задержанный - ранее судимый житель соседнего государства, который не имеет регистрации на территории РФ. Немного протрезвев, мужчина рассказал, что 5 февраля приехал из Липецка, чтобы отметить с другом сороколетие. Празднование затянулось и на следующий день, поэтому он был изрядно навеселе. В поисках круглосуточного супермаркета мужчина шел ночью по Хользунова и увидел заведенный и при этом пустой внедорожник. Тогда он решил воспользоваться моментом, доехать до супермаркета, заодно погреться в машине. Управлять джипом с

с автоматической коробкой передач оказалось несложно, но фортуна подвела на Московском проспекте у угонщика кончилось топливо.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.