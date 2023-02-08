Под Воронежем браконьер за вырубку 60 тополей в природном заказнике может сесть на семь лет

Поработал топором - не пожалей об этом потом! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Семилукского района утвердили обвинение по уголовному делу 35-летнего воронежца. Он будет отвечать по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина решил воспользоваться билетом, разрешающим рубку и обрезку деревьев на территории Лосевского сельского поселения, решил воспользоваться им, так сказать, не по назначению. Он приехал на особо охраняемую природную территорию - государственный природный заказник «Землянский», дендропарк усадьбы Севостьянова. Там он незаконно вырубил 60 тополей.

В региональном департаменте природных ресурсов и экологии подсчитали, что общий ущерб государству, нанесенный браконьером, составил более 430 тысяч рублей. Это подпадает под особо крупный размер.

Уголовное дело направили в Семилукский районный суд. 35-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.