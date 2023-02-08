В Воронеже появится центр психолого-педагогической помощи детям

В Воронеже планируют создать центр психолого-педагогической помощи детям. Об этом сообщили в городской администрации 8 февраля. Мобильная антикризисная бригада психологов уже полтора года работает на базе учреждения допобразования на Ленинском проспекте, 201. За это время пятеро специалистов разобрали больше полутора тысяч проблемных ситуаций. В прошлом году, помимо основной деятельности, они занимались еще и поддержкой членов семей мобилизованных, а также детей и взрослых, прибывших с территории проведения СВО.

- Уровень подготовки специалистов бригады позволяет разрешать сложные кризисные ситуации. В работе по предотвращению суицидального поведения они взаимодействуют не только непосредственно с детьми, но и с семьями, с одноклассниками, с педагогами. Это большой труд, требующий времени, - отметил мэр Вадим Кстенин.

Сотрудникам мэрии предстоит оценить экономическую составляющую проекта, провести подготовку документов, чтобы вынести создание центра на рассмотрение Думы.