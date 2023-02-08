В Воронежской области понтонные мосты, унесенные водой зимой, власти укреплять не собираются

Улучшать состояние действующих понтонных переправ в Воронежской области в ближайшие годы не планируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мягкая зима породила проблемы с понтонными постами в Воронежской области. Сразу несколько из них сорвало с привычного места в декабре 2022 года. На начало 2023-го оставались разведенными пять мостов в Богучарском, Верхнемамонском, Лискинском, Острогожском и Хохольском районах. Местные жители вынуждены были делать большой крюк, чтобы перебраться на другой берег.

Логично было бы предположить, что нужно принять меры – если не построить капитальные переправы, то, как минимум, укрепить существующие мосты. Однако в региональном департаменте дорожной деятельности придерживаются другого мнения. Об этом можно судить по их ответу на наш запрос:

- Учитывая, что существующие наплавные мосты находится в зоне подтоплений во время весеннего половодья, строительство капитальных объектов повлечет за собой существенные дополнительные финансовые затраты на проведение работ в пойменной части Дона. Это уменьшает экономическую целесообразность возведения данных сооружений. Кроме того, строительство капитальных мостов увеличит поток грузового транзитного транспорта.

Большую часть средств регионального дорожного фонда направляют на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также выделяют в виде субсидий Воронежу и муниципальным образованиям области на развитие сети дорог местного значения.

Учитывая высокую стоимость строительства капитального мостового сооружения (от 2 до 3 млрд. руб.), перспективы развития транспортной сети автомобильных дорог Воронежской области, строительство новых капитальных мостов в ближайшее время не предусмотрено. Работы по дополнительному раскреплению наплавных мостов (то есть, укрепления при помощи распорок, подпор из чего-нибудь- Ред.) проводить не планируют.

Иными словами, жителям сел, привыкшим пользоваться понтонными мостами, остается надеяться, что погода будет к ним более благосклонна в следующие зимы.