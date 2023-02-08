Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 12:22

232 класса в Воронеже закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Группы в детских садах работают
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег Укладов

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей привел к закрытию на карантин в среду, 8 февраля, уже 232 класса в 69 школах в Воронеже. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе мэрии.

Полностью закрытых образовательных учреждений в областном центре нет. При этом ситуацию с заболеваемостью среди детей в горадминистрации критической не считают.

Там напомнили, что всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов. Учебный и воспитательный процесс в образовательных учреждениях приостанавливают, если количество болеющих ОРВИ детей превышает 20% от списочного состава.