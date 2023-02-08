232 класса в Воронеже закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей привел к закрытию на карантин в среду, 8 февраля, уже 232 класса в 69 школах в Воронеже. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе мэрии.

Полностью закрытых образовательных учреждений в областном центре нет. При этом ситуацию с заболеваемостью среди детей в горадминистрации критической не считают.

Там напомнили, что всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов. Учебный и воспитательный процесс в образовательных учреждениях приостанавливают, если количество болеющих ОРВИ детей превышает 20% от списочного состава.